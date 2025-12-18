Rottamazione quinquies in dubbio l’emendamento alla Manovra cambia le regole

Le incertezze sulla Rottamazione quinquies si intensificano con l’emendamento alla Manovra, che modifica le regole già stabilite. I contribuenti e gli operatori sono alla ricerca di chiarimenti sulla futura applicazione di questa misura, mentre cresce l’attesa per le decisioni ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, creando un clima di incertezza che potrebbe influenzare le strategie di pagamento e gestione delle cartelle esattoriali.

Crescono i dubbi su quali saranno le regole definitive per la Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. La norma è prevista nel testo base della Manovra, ma non viene in alcun modo modificata dal maxi-emendamento presentato dal Governo che contiene tutti i principali cambiamenti alla legge di bilancio. La maggioranza aveva però promesso alcune migliorie alla legge, su spinta in particolare della Lega. Queste norme sono però rimaste in altri emendamenti che potrebbero essere spinti ai margini dal nuovo testo che aggiunge 3,5 miliardi di euro alla Manovra. Per il momento c'è quindi grande incertezza.

