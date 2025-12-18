Rotary Valle Rubicone cena degli auguri e premio a Mercadini

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha organizzato una cena degli auguri presso la Darsena del Sale di Cervia, arricchita dalla partecipazione di autorità e ospiti di rilievo. L’evento ha visto la presenza del prefetto Michaela Rodosio, sindaci e rappresentanti del territorio, creando un'occasione di convivialità e solidarietà. Durante la serata, è stato anche consegnato un premio a Mercadini, simbolo di apprezzamento e spirito di comunità.

Cena degli auguri del Rotary Club Valle del Rubicone alla Darsena del Sale di Cervia alla presenza del prefetto Rotary Michaela Rodosio, degli ospiti, Giovanna Coppo socia Rotary Club Cesenatico Mare, i sindaci Nicola Dellapasqua di Savignano sul Rubicone, Moris Guidi di San Mauro Pascoli e la vicesindaca Stefania Presti, Eugenio Battistini di Gambettola, Stefano Bellavista presidente di Unica Resti e della Sogliano Ambiente che gestisce la discarica di Ginestreto. Momento importante della serata è stata la consegna del premio Rotary al narratore teatrale Roberto Mercadini. Ha detto il presidente Andrea Prati: "La cena degli auguri che precede il periodo delle festività natalizie, è da sempre l'occasione per ritrovarsi tutti insieme e per passare una serata all'insegna dell'amicizia tra i soci e le loro famiglie.

