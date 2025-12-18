Rosy Viola quanti anni aveva la cantante neomelodica scomparsa

Rosy Viola, amata cantante neomelodica, è venuta a mancare il 18 dicembre. Ricoverata da alcuni giorni in ospedale a Napoli, aveva combattuto con problemi di salute da tempo. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra i fan e il mondo della musica napoletana. Un addio triste a una voce speciale che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti.

Rosy Viola, celebre cantante neomelodica, è scomparsa nella giornata del 18 dicembre. L'artista era ricoverata da alcuni giorni in un ospedale di Napoli a causa di problemi di salute che la affliggevano da tempo. Moltissimi i messaggi sui social di fan e appassionati di musica, che la consideravano una delle voci simbolo della città partenopea. Rosy Viola, quanti anni aveva la cantante. Il mondo della musica neomelodica è a lutto: è scomparsa nella mattinata del 18 dicembre la cantante Rosy Viola, una delle più celebri esponenti della canzone napoletana. All'anagrafe Anna Esposito, la donna aveva 59 anni, ed era ricoverata presso l'ospedale Monaldo da alcuni giorni per gravi problemi di salute.

Addio a Rosy Viola, voce neomelodica: è morta a 59 anni dopo una lunga battaglia con la malattia - La cantante neomelodica era ricoverata all’ospedale Monaldi per gravi problemi di salute. msn.com

Morta Rosy Viola, cantante neomelodica napoletana: cosa è successo all’ospedale Monaldi e il suo ultimo messaggio ai fan - La notizia è arrivata questa mattina da Napoli e si è diffusa in poche ore tra fan, addetti ai lavori e mondo neomelodico: Rosy Viola è morta all’ospedale Monaldi, dove era ricoverata da tempo per pro ... alphabetcity.it

Solo pochi giorni fa Rosy Viola era tornata a farsi sentire attraverso i social, annunciando l’uscita imminente di un nuovo progetto discografico - facebook.com facebook

