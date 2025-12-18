rosy viola chi era la cantante neomelodica napoletana

Addio a Rosy Viola, la talentuosa cantante neomelodica napoletana conosciuta come Anna Esposito. La 59enne, che aveva conquistato il cuore di molti con la sua musica, è deceduta dopo giorni di ricovero all’ospedale Monaldi di Napoli a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale napoletano.

È morta la cantante neomelodica Rosy Viola. L’artista 59enne, al secolo Anna Esposito, era ricoverata da giorni all’ospedale Monaldi di Napoli per via di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ignoti i dettagli della malattia. La notizia del decesso ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in poche ore si sono susseguiti messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi, tra cui Ida Rendano, Enzo Bambolina e Giusy Attanasio, che hanno descritto Rosy Viola come una donna forte, la cui perdita lascia una ferita profonda e un enorme vuoto nell’intero panorama artistico napoletano. La carriera di Rosy Viola, cantante neomelodica napoletana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

