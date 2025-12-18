Romeo Lega | E’ Maria Zakharova che strumentalizza Salvini Con Fontana? Nessun contrasto

Romeo della Lega commenta le recenti tensioni, sottolineando il ruolo di Maria Zakharova nella strumentalizzazione di Salvini e chiarendo la posizione su Fontana. Ribadisce l'importanza del sostegno italiano a Kyiv, ritenendo fondamentale aver difeso l’Ucraina contro le minacce russe, giudicando questa scelta giusta e sacrosanta per la sicurezza e gli interessi nazionali.

