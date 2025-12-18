Romano sfregia con un bicchiere il volto di un coetaneo | arrestato un 23enne

Una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in un dramma a Romano di Lombardia, quando un giovane di 23 anni ha sfregiato il volto di un coetaneo con un bicchiere. L’episodio, avvenuto in uno dei locali del centro, ha sconvolto la comunità. La polizia ha immediatamente arrestato l’autore, portando alla luce una vicenda che scuote la quiete del piccolo centro lombardo.

Romano di Lombardia. Doveva essere una tranquilla serata al bar, ma per il tizio ferito, G.A., si è presto trasformata in un incubo. Un 23enne è stato arrestato per averlo colpito al volto con un bicchiere di vetro, provocandogli uno sfregio permanente. I fatti risalgono alla notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. Secondo gli atti, S.P., classe 2002, ha colpito G.A., nato nel 2003, rompendogli un bicchiere in faccia durante quella che sembrava una normale serata tra coetanei. L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno del locale intorno alle 3.30 del mattino per futili motivi, aggravante contestata dalla Procura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

