Romano sfregia con un bicchiere il volto di un coetaneo | arrestato un 23enne

Una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in un dramma a Romano di Lombardia, quando un giovane di 23 anni ha sfregiato il volto di un coetaneo con un bicchiere. L’episodio, avvenuto in uno dei locali del centro, ha sconvolto la comunità. La polizia ha immediatamente arrestato l’autore, portando alla luce una vicenda che scuote la quiete del piccolo centro lombardo.

Romano di Lombardia. Doveva essere una tranquilla serata al bar, ma per il tizio ferito, G.A., si è presto trasformata in un incubo. Un 23enne è stato arrestato per averlo colpito al volto con un bicchiere di vetro, provocandogli uno sfregio permanente. I fatti risalgono alla notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. Secondo gli atti, S.P., classe 2002, ha colpito G.A., nato nel 2003, rompendogli un bicchiere in faccia durante quella che sembrava una normale serata tra coetanei. L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno del locale intorno alle 3.30 del mattino per futili motivi, aggravante contestata dalla Procura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Accoltella un uomo durante una lite in un bar a Broni e lo sfregia al volto: 32enne arrestato Leggi anche: Firenze, a 15 anni con la pistola giocattolo: rapina coetaneo e viene arrestato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Romano, lite fuori dal bar per una sedia vuota: sfregiato al volto con un bicchiere; Romano, sfregia con un bicchiere il volto di un coetaneo: arrestato un 23enne. Romano, sfregia con un bicchiere il volto di un coetaneo: arrestato un 23enne - L’aggressione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, è riconducibile a una sedia non data. bergamonews.it

Romano, lite fuori dal bar per una sedia vuota: sfregiato al volto con un bicchiere - Domenica sera 14 dicembre fra due compagnie di giovani: in ospedale ragazzo di 22 anni, arrestato 23enne del posto. ecodibergamo.it

Il 12 dicembre del 1985 morì a Tirrena (Messina) Graziella Campagna, una giovane lavoratrice diciassettenne. Il suo corpo fu ritrovato due giorni dopo sfregiato dai colpi d’arma da fuoco. Fu cosa nostra a ordinare l’omicidio perché Graziella aveva scoperto in - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.