Romano | De Vrij Bastoni e Dumfries via? Ecco come stanno le cose

L’Inter monitora attentamente il futuro di alcuni elementi chiave della rosa: Bastoni, Dumfries e De Vrij. La società valuta opzioni e strategie per garantire continuità e rafforzare il progetto, mantenendo un equilibrio tra ambizioni e sostenibilità. Le decisioni in arrivo potrebbero segnare un nuovo capitolo per il club e i suoi protagonisti.

Romano. L' Inter continua a gestire con attenzione il futuro di alcuni suoi giocatori, tra cui Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Mentre per Dumfries l'operazione chirurgica alla caviglia ha momentaneamente bloccato qualsiasi discorso di mercato, le voci provenienti dalla Spagna sul possibile interesse del Barcellona per Bastoni hanno richiamato l'attenzione dei tifosi. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l'addio di Dumfries all' Inter resta una possibilità concreta per la prossima estate, ma al momento l'esterno dovrà concentrarsi sul recupero e non ci sono decisioni imminenti sulla sua partenza.

