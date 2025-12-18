Roma un quintale di droga per le feste di Natale sequestrato in un appartamento

Durante le festività natalizie, le forze dell’ordine di Roma hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga, pari a un quintale, rinvenuto in un appartamento. L’operazione ha portato alla scoperta di un importante traffico illecito destinato a rifornire la città durante il periodo di festa. Un colpo significativo alle reti di criminalità che tentavano di sfruttare le festività per amplificare il loro mercato.

Un quintale di droga che sarebbe stata venduta a Roma durante le feste di Natale è stato sequestrato dalla polizia. Un duro colpo per chi fa affari con le sostanze stupefacenti. È stato lo strano movimento di un'auto che si dirigeva verso Fidene a tradire i pusher.L'auto, infatti, è stata notata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

