Roma nuovo indirizzo gourmet a Via Veneto | il ristorante di pesce guidato da due gemelle

Nel cuore di Via Veneto, nasce un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di alta cucina di mare. Il ristorante Da’Mare, gestito da due giovani gemelle romane del 2001, inaugura una stagione gastronomica all’insegna di creatività e qualità, offrendo un’esperienza unica e raffinata a pochi passi dalla storica via simbolo della Dolce Vita. Un indirizzo che promette di conquistare i palati più esigenti con il suo fascino autentico.

Via Veneto ha un nuovo motivo per farsi notare dagli amanti della buona cucina. A pochi passi dalla strada simbolo della Dolce Vita, il ristorante Da'Mare inaugura una nuova stagione gastronomica puntando su un binomio tanto raro quanto affascinante: due chef gemelle, giovani, romane e classe 2001, chiamate a guidare la cucina. Si chiamano Benedetta e Carlotta Bruni e sono le nuove executive chef del ristorante di via Sicilia. Due percorsi diversi, una visione comune e un'idea chiara di cucina di mare: stagionale, essenziale, senza compromessi sulla qualità della materia prima. Due gemelle ai fornelli, due ruoli ben definiti.

