Roma nord 8 milioni di euro per ridurre i consumi delle stazioni | Portati avanti lavori attesi da anni

Roma nord si prepara a un importante intervento di efficientamento energetico, con un investimento di 8 milioni di euro annunciato dalla giunta regionale. Un intervento atteso da tempo, volto a migliorare le infrastrutture ferroviarie e ridurre i consumi energetici, garantendo un servizio più sostenibile e efficiente per i cittadini. Un passo decisivo verso una mobilità più ecologica e moderna nella capitale.

La giunta regionale ufficializza un fondo da 8 milioni di euro da destinare all'efficientamento energetico degli edifici e delle infrastrutture ferroviarie regionali sulla Roma nord e la Roma-lido. La misura è stata votata oggi su proposta della presidenza e di concerto con l'assessore alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

