Roma nord 8 milioni di euro per ridurre i consumi delle stazioni | Portati avanti lavori attesi da anni

Roma nord si prepara a un importante intervento di efficientamento energetico, con un investimento di 8 milioni di euro annunciato dalla giunta regionale. Un intervento atteso da tempo, volto a migliorare le infrastrutture ferroviarie e ridurre i consumi energetici, garantendo un servizio più sostenibile e efficiente per i cittadini. Un passo decisivo verso una mobilità più ecologica e moderna nella capitale.

