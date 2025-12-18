Roma nodo rinnovi | decisioni rinviate alla primavera

Roma aspetta la primavera per definire il futuro di alcuni dei suoi protagonisti. Frederic Massara ha deciso di rinviare le decisioni sui rinnovi di Dybala, Pellegrini, Celik ed El Shaarawy, lasciando aperti diversi scenari. La gestione delle scadenze si prospetta come una delle sfide più delicate della stagione, con il club che valuta con attenzione le strategie da adottare per il mercato e il progetto tecnico.

© Sololaroma.it - Roma, nodo rinnovi: decisioni rinviate alla primavera La Roma si trova a fare i conti con diversi contratti in scadenza. Il direttore sportivo Frederic Massara ha scelto di posticipare alla prossima primavera i confronti sui rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. Una presa di posizione chiara da parte del club giallorosso, che ha chiesto tempo ai giocatori prima di avviare trattative concrete. Per Dybala e Pellegrini il nodo principale riguarda l’impatto economico sui bilanci della società. I due, considerando anche il peso fiscale, costano complessivamente alla Roma circa 25 milioni di euro a stagione. La linea del club, come riportato da Il Corriere dello Sport, è netta: i discorsi partiranno da proposte sensibilmente più basse, quasi dimezzate rispetto agli attuali ingaggi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Momento no. Recanatese al tappeto. Decisioni rinviate Leggi anche: Calciomercato Inter, Zazzaroni fa il punto: Oaktree non impone cessioni e nodo rinnovi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, il nodo rinnovi: per Dybala e Pellegrini servirebbe una sforbiciata all'ingaggio - Scelte ponderate: in casa Roma non c'è nessuna voglia di fare corse contro il tempo. tuttomercatoweb.com

