Roma in ansia per Dovbyk | difficile il recupero contro la Juventus
Roma affronta un momento di incertezza con Dovbyk infortunato, complicando i piani di Gasperini in vista del match contro la Juventus. La sfida, valida per la sedicesima giornata di Serie A, si presenta come un banco di prova importante, mentre i tifosi restano in attesa di aggiornamenti sul recupero dell’attaccante ucraino. La tensione cresce in un confronto cruciale per la classifica.
Non arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini in vista di Juventus-Roma, posticipo della sedicesima giornata di Serie A. L’allenatore giallorosso, salvo sorprese dell’ultimo momento, dovrà fare a meno di Artem Dovbyk, fermo da oltre un mese per un problema muscolare. L’assenza dell’ucraino pesa, soprattutto in una sfida chiave per la classifica e per le ambizioni Champions della Roma. L’infortunio di Dovbyk. L’attaccante si è fermato il 9 novembre, durante il primo tempo della gara contro l’Udinese all’Olimpico. Dovbyk ha accusato immediatamente un fastidio muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Como1907news.com
