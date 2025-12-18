Roma in ansia per Dovbyk | difficile il recupero contro la Juventus

Roma si prepara alla sfida contro la Juventus con alcune preoccupazioni, soprattutto riguardo alle condizioni di Dovbyk. La possibilità di un recupero in tempi stretti sembra complicata, mettendo in apprensione l’ambiente giallorosso. La sfida del posticipo si preannuncia più difficile del previsto, con Gasperini che dovrà fare i conti con le assenze e le incertezze in vista di un match fondamentale per la classifica.

© Serieagoal.it - Roma in ansia per Dovbyk: difficile il recupero contro la Juventus Non arrivano segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini in vista di Juventus-Roma, posticipo della sedicesima giornata di Serie A. L'allenatore giallorosso, salvo sorprese dell'ultimo momento, dovrà fare a meno di Artem Dovbyk, fermo da oltre un mese per un problema muscolare. L'assenza dell'ucraino pesa, soprattutto in una sfida chiave per la classifica e per le ambizioni Champions della Roma. L'infortunio di Dovbyk. L'attaccante si è fermato il 9 novembre, durante il primo tempo della gara contro l'Udinese all'Olimpico. Dovbyk ha accusato immediatamente un fastidio muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochi minuti.

Gasperini e la frase a Dovbyk che racchiude tutta la vittoria della Roma con il Verona - Prima o poi diventerà veramente "gasperiniana", intanto però la Roma, pur senza quei gol e quelle azioni che sono il marchio di fabbrica del suo allenatore, continua a vincere. corrieredellosport.it

Gasperini urla e si infuria, Dovbyk segna: così la Roma riprende il Napoli in testa - Parma è tutta, ma davvero tutta, nelle urla che Gian Piero Gasperini riserva alla sua squadra quando tutti si addormentano e il Parma riapre, al minuto 87, una partita che sembrava ... corrieredellosport.it

