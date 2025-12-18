Roma contatti avviati per Raspadori | l’Atletico apre al prestito
Roma accelera sul mercato di gennaio, con contatti avviati per Raspadori. L’Atletico Madrid apre al prestito, aprendo nuove opportunità per la strategia dei giallorossi. La squadra di Gasperini si prepara a rinforzare l’attacco, con l’obiettivo di mantenere la competitività in zona Champions. La dirigenza lavora intensamente per trovare le soluzioni più efficaci, consapevole dell’importanza di intervenire subito.
Il mercato di gennaio non è più solo una possibilità, ma una necessità concreta per la Roma. Il messaggio di Gian Piero Gasperini è arrivato forte e chiaro anche alla dirigenza, con Ricky Massara già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e dare profondità a una squadra che vuole restare agganciata alla zona Champions. L’obiettivo principale resta Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore si è riaccesa con forza anche la pista che porta a Giacomo Raspadori, profilo ritenuto ideale per completare la trequarti. Joshua Zirkzee Zirkzee resta il primo nome. Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia la prima scelta di Gasperini, indicato già a ottobre nel confronto con Dan Friedkin. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Roma, Raspadori torna nel mirino: contatti avviati
Leggi anche: Calciomercato Roma, sprint su Raspadori: contatti avviati
Roma, via libera dai Friedkin: trattativa ufficialmente aperta per Zirkzee; Lazio su Raspadori: contatti avviati, idea Insigne per gennaio; Milan su Zirkzee: duello di mercato con la Roma per l’olandese; Celtic-Roma, probabili formazioni e dove vedere il match in tv.
Roma su Raspadori, contatti avviati con l’Atletico Madrid - Contatti in corso con l’entourage, decisione dell’Atletico Madrid attesa a breve. europacalcio.it
Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione - L’ex Sassuolo rappresenta una soluzione importante per Gasperini Il binomio Raspadori Roma è sempre più vicino a diventar ... calcionews24.com
Raspadori si avvicina - Trattativa ben avviata per l’ex Napoli, che può arrivare in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. ilromanista.eu
Zirkzee resta il primo obiettivo della Roma I contatti con il Manchester United sono già avviati Richiesta: 50 milioni complessivi Offerta giallorossa: prestito oneroso da 5M + obbligo di riscatto a 30M Può fare la differenza la volontà del giocatore, pro - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma, dall' #Argentina: il #Boca sta avviando contatti con l'entourage di #Dybala #ASRoma x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.