Roma contatti avviati per Raspadori | l’Atletico apre al prestito

Roma accelera sul mercato di gennaio, con contatti avviati per Raspadori. L’Atletico Madrid apre al prestito, aprendo nuove opportunità per la strategia dei giallorossi. La squadra di Gasperini si prepara a rinforzare l’attacco, con l’obiettivo di mantenere la competitività in zona Champions. La dirigenza lavora intensamente per trovare le soluzioni più efficaci, consapevole dell’importanza di intervenire subito.

Il mercato di gennaio non è più solo una possibilità, ma una necessità concreta per la Roma. Il messaggio di Gian Piero Gasperini è arrivato forte e chiaro anche alla dirigenza, con Ricky Massara già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e dare profondità a una squadra che vuole restare agganciata alla zona Champions. L’obiettivo principale resta Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore si è riaccesa con forza anche la pista che porta a Giacomo Raspadori, profilo ritenuto ideale per completare la trequarti. Joshua Zirkzee Zirkzee resta il primo nome. Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia la prima scelta di Gasperini, indicato già a ottobre nel confronto con Dan Friedkin. 🔗 Leggi su Como1907news.com

