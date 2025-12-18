Roma contatti avviati per Raspadori | l’Atletico apre al prestito

Roma accelera sul mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e mantenere la corsa Champions. Tra le ipotesi più calde, il possibile prestito di Raspadori, con l’Atletico Madrid che apre alla trattativa. La dirigenza giallorossa, guidata da Ricky Massara, si muove rapido per trovare soluzioni efficaci e competitive in un mercato ormai imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Il mercato di gennaio non è più solo una possibilità, ma una necessità concreta per la Roma. Il messaggio di Gian Piero Gasperini è arrivato forte e chiaro anche alla dirigenza, con Ricky Massara già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e dare profondità a una squadra che vuole restare agganciata alla zona Champions. L’obiettivo principale resta Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore si è riaccesa con forza anche la pista che porta a Giacomo Raspadori, profilo ritenuto ideale per completare la trequarti. Joshua Zirkzee Zirkzee resta il primo nome. Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia la prima scelta di Gasperini, indicato già a ottobre nel confronto con Dan Friedkin. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

