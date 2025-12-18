Roma Capello | Vincere a Torino darebbe slancio Gasperini entra nella testa dei giocatori

Roma si prepara a sfidare la Juventus all’Allianz Stadium, un match cruciale in chiave Champions League. Capello sottolinea l’importanza di una vittoria a Torino per dare slancio alla squadra, mentre Gasperini entra nelle menti dei giocatori, influenzando la tensione e la determinazione in vista di questa sfida decisiva.

Tra due giorni la Roma tornerà in campo per disputare un nuovo, fondamentale scontro diretto in ottica Champions League, affrontando la Juventus all’ Allianz Stadium. Di questa gara e della situazione giallorossa ha detto la sua Fabio Capello ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Chi si gioca di più? La Juventus, almeno a livello di classifica. Ma è un bel test anche per la Roma: vincere all’Allianz Stadium darebbe ancora più slancio alla squadra di Gasperini dopo il bel successo contro il Como di Fabregas: il risultato sarebbe potuto essere più largo lunedì”. Capello: “Juventus-Roma? I dettagli faranno la differenza”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

