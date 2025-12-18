Roma caccia al main sponsor | si apre la pista Stake

Roma accelera sulla scelta del main sponsor, con Stake in pole position. Dopo l’accordo con Wizz Air, la società lavora per consolidare la partnership principale, fondamentale per aumentare i ricavi e garantire stabilità finanziaria. La ricerca si fa serrata, e l’obiettivo è trovare un partner strategico che possa rafforzare l’immagine del club e sostenere il progetto sportivo a lungo termine.

© Sololaroma.it - Roma, caccia al main sponsor: si apre la pista Stake In casa Roma il tema sponsor torna d'attualità e non è più solo una questione di contorno. Dopo l'annuncio della partnership con Wizz Air, la dirigenza giallorossa sta lavorando per chiudere il cerchio con il main sponsor di maglia, una voce ritenuta strategica per rafforzare i ricavi del club e dare maggiore stabilità ai conti. A confermarlo è stato anche Michel Gandler, Chief Business Officer della Roma, che ha ribadito come la ricerca sia una priorità, ma senza forzature: la società vuole un partner coerente con l'identità del club e con il peso del brand Roma, evitando accordi frettolosi solo per chiudere in tempi rapidi.

Roma, Wizz Air nuovo sponsor. Gandler annuncia: “I tifosi al primo posto” - Il Chief Business Officer giallorosso alla conferenza di presentazione, a cui era presente anche Bryan Cristante ... calciomercato.it

Nuovo sponsor Roma: l’annuncio UFFICIALE fa volare - Roma, annuncio UFFICIALE e nuovo esaltante capitolo della storia giallorossa: ecco lo sponsor con il quale si chiude il cerchio. asromalive.it

Tutto esaurito anche il concerto al Circo Massimo di Roma. Caccia agli ultimi biglietti. per l’Autodromo di Imola. - facebook.com facebook

#Roma a caccia di gol: #Zirkzee è la priorità, contatti serrati anche in queste ore Sullo sfondo monta anche un'altra ipotesi di scambio con l'Everton Le ultimissime x.com

