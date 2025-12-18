Roma a Palazzo Venezia esposto lo Scudo di Garibaldi di Ximenes

A Palazzo Venezia a Roma è stato appena esposto lo Scudo di Garibaldi, un capolavoro realizzato da Antonio Ximenes. La direttrice Edith Gabrielli ha presentato l’opera, simbolo di grande valore storico e artistico, frutto di un accurato intervento di restauro. Un’occasione speciale per ammirare un’importante testimonianza del patrimonio nazionale, che unisce eccellenza esecutiva e significato simbolico.

Roma, 18 dic. (askanews) – Edith Gabrielli, direttrice del Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia, a Roma, ha presentato un’opera che unisce qualità esecutiva a un alto valore simbolico: il cosiddetto Scudo di Garibaldi, realizzato da Antonio Ximenes, che viene esposto dopo un importante intervento di restauro. A precedere l’inaugurazione della mostra, la conferenza di Valerio Terraroli dal titolo “Lo Scudo di Garibaldi. Antonio Ximenes e la celebrazione del mito garibaldino” presso la Sala del Refettorio di Palazzo Venezia. A introdurre, insieme alla Direttrice del Vive, il Colonnello Paolo Befera, Comandante del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Nasce il gruppo consiliare UDC: De Poli e Tarzia riportano lo Scudo Crociato a Palazzo Moroni Leggi anche: La Cgil contro il bando del comune di Venezia: «Punteggi anomali, faremo un esposto in Procura» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, 18 dic. (askanews) – Edith Gabrielli, direttrice del Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia, a Roma,... - Vittoriano e Palazzo Venezia, a Roma, ha presentato un’opera che unisce qualità esecutiva a un alto valore simbolico: il cosiddetto Scud ... msn.com

Palazzo Venezia, Roma: un pomeriggio all’insegna della cultura in dialogo con tre autorevoli pittori contemporanei - Presso l’istituto di archeologia e storia dell’arte, all’interno di Palazzo Venezia in Roma, sarà previsto un pomeriggio di studi dedicato alla ricerca di tre significativi pittori del panorama ... liquidarte.it

Roma, da domenica nuova viabilità piazza Venezia fino a 2031 - Con i progressi dei lavori della stazione metro di Piazza Venezia "da domenica mattina ci sarà una nuova configurazione della viabilità: un senso unico" sotto "palazzo Venezia" e non più il doppio ... ansa.it

Oggi a Roma, Palazzo Baldassini, convegno nazionale AIOM di presentazione della quindicesima edizione de I Numeri del Cancro in Italia. #AIOM #numeridelcancro #oncologia x.com

MARCO MASINI 13 novembre 2026 Roma (Palazzo dello Sport) Biglietti in vendita da “Blu Ticket” centro commerciale Latina Fiori. Info: 0773-472501. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.