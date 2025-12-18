Roland Fischnaller vince a 45 anni | Mia moglie ha organizzato tutte le terapie forse l’ultima volta a Carezza

A 45 anni, Roland Fischnaller conquista un prestigioso successo al PGS di Carezza, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua passione per lo snowboard. L’evento, valido per la Coppa del Mondo, ha visto l’italiano trionfare nel gigante parallelo, regalando emozioni e confermando il suo status di leggenda vivente dello sport. Un risultato che sottolinea la sua dedizione e il suo spirito competitivo, anche in anni in cui molti si sarebbero già ritirati.

Roland Fischnaller ha vinto il PGS di Carezza, evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard. L'eterno fuoriclasse altoatesino si è imposto in maniera brillante nel gigante parallelo andato in scena nella località in provincia di Bolzano, salendo sul gradino più alto di un podio tutto italiano, visto che alle sue spalle si sono piazzati Aaron March e Mirko Felicetti. Si tratta del quinto successo stagionale per il movimento tricolore, ma il primo per il 45enne, alla sua 23ma gioia in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Il Campione del Mondo ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: "Una grande vittoria, una grande finale con March."

Snowboard, Fischnaller trionfa in Coppa del mondo a Carezza - Podio tutto azzurro, con Aaron March al secondo posto e Mirko Felicetti terzo. rainews.it

Snowboard, a Carezza podio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo: vince Fischnaller - Leggi su Sky TG24 l'articolo Snowboard, a Carezza podio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo: vince Fischnaller ... tg24.sky.it

Nella gara casalinga di Carezza è tripudio Italia nello Snowboard. A 45 anni e più in forma che mai, l'inarrestabile Roland Fischnaller torna dall'infortunio e va a vincere il PGS in Coppa del Mondo! Ma non finisce qui, perché Roland supera in finale Aaron Mar - facebook.com facebook

PODIO TUTTO AZZURROOOO Una parola per descrivere l’ #ItaliaTeam di snowboard D-O-M-I-N-A-N-T-E Il PGS di Coppa del Mondo a Carezza è di Roland Fischnaller, che vince il derby in Big Final superando Aaron March! L’ultimo posto in Top x.com

