Rogo a Fano in un’abitazione intervengono i vigili ma nessuno rimane coinvolto

Un incendio si è sviluppato a Fano, coinvolgendo una canna fumaria di un’abitazione in via Lauro. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, e fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. L’incidente, avvenuto martedì sera poco prima delle 21, si inserisce in una serie di incendi legati a impianti di scarico domestici, evidenziando l’importanza di controlli periodici e prevenzione.

Ancora un incendio legato a una canna fumaria. Martedì sera, poco prima delle 21, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fano, in via Lauro, per un rogo che si è sviluppato lungo il condotto di scarico di un'abitazione. La squadra fanese ha domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, ma l'appartamento è stato dichiarato momentaneamente non utilizzabile a causa dei danni provocati dal fumo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Non si tratta però di un episodio isolato. A inizio dicembre, a Pesaro, nella prima vera domenica di freddo invernale, i pompieri erano dovuti intervenire in via Belgioioso con almeno tre mezzi, compresa un'autoscala, sempre per una canna fumaria non pulita: dal comignolo si erano sprigionate fiamme, senza conseguenze per gli occupanti né danni interni.

