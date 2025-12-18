Il giovane talento uruguaiano Juan Rodríguez, esordiente con il Cagliari in Serie A, condivide le sue emozioni e sogni. Classe 2005, il suo debutto contro il Napoli è stato un momento indimenticabile, arricchito dai saluti di Olivera nel tunnel. Un inizio promettente per un talento emergente che guarda con ambizione al futuro, pronto a lasciare il segno nel calcio italiano.

© Ilnapolista.it - Rodríguez, il giovane uruguaiano del Cagliari: «Non mi aspettavo di esordire contro il Napoli. Nel tunnel Olivera mi ha salutato, è stato speciale»

Il classe 2005 Juan Rodríguez sta muovendo i primi passi in Serie A con il Cagliari e racconta le sue emozioni e ambizioni in un’intervista rilasciata a La Mañana del Fútbol su El Espectador Deportes. Durante l’intervista si è soffermato a parlare del suo debutto al Maradona in Coppa Italia. Le parole di Rodríguez. Ecco le parole di Rodríguez come riprese da TuttoCagliari. Sul debutto in Coppa Italia contro il Napoli, Rodríguez ha dichiarato: «Non mi aspettavo di esordire proprio contro il Napoli. Entrare allo stadio e vedere la statua di Maradona è stato qualcosa di incredibile. Nel tunnel Mathías Olivera mi è venuto incontro per salutarmi, è stato un momento speciale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Cagliari, le condizioni di Juan Rodríguez: gli aggiornamenti sull’infortunio del difensore uruguaiano

Leggi anche: Cagliari, Maiello svela: «Zola? E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita. Mi ha accolto in casa sua, mi ha perdonato. Io avevo già deciso di non rapirlo»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli - Le statistiche non lasciano alcun dubbio, ecco i dettagli Il successo del Cagliari contro la Roma ha riservato una delle note più liete nel ... calcionews24.com