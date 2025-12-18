Rocco Tanica e Ilaria Salis si affrontano in un acceso scambio di opinioni, con il tastierista di Elio e le Storie Tese che non risparmia critiche all’europarlamentare. La polemica si infiamma, rivelando tensioni e accuse che fanno discutere l’opinione pubblica, mentre le rispettive posizioni si scontrano in un confronto acceso e senza mezzi termini.

© Liberoquotidiano.it - Rocco Tanica contro Ilaria Salis: "Questa è a piede libero, pagata e complice"

Rocco Tanica le suona a Ilaria Salis. Il tastierista, nonché co-fondatore del gruppo Elio e le Storie Tese, risponde all'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Al centro, ancora una volta, la liberazione dell'imam di Torino e la solita predica di sinistra. " Mohamed Shahin, l'imam di Torino ingiustamente detenuto nel CPR di Caltanissetta e a rischio di deportazione dopo una vita trascorsa in Italia, è libero - scriveva Salis su X -. La Corte d'appello di Torino ha accolto il riesame sulla convalida del trattenimento, rilevando che non sussistono elementi tali da giustificarlo. Montaruli e Piantedosi, Fratelli d'Italia e Lega: sconfitti su tutta la linea; la loro caccia alle streghe di stampa maccartista è illegittima".

