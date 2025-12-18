Rocca d’Evandro accende i colori | la nuova personale di Italo Bressan

Rocca d’Evandro si trasforma in un vibrante palcoscenico di colori con la nuova mostra di Italo Bressan. Nel suggestivo scenario del castello medievale, l’arte si riaccende per coinvolgere la comunità in un’esperienza unica. Un’occasione per scoprire il talento dell’artista e lasciarsi affascinare dalle sue creazioni, in un appuntamento da non perdere domenica 21 dicembre alle 11.

Nel Castello medioevale di Rocca d’Evandro, l’arte torna a farsi incontro alla comunità con un nuovo appuntamento: domenica 21 dicembre, alle 11.30, nel teatro di corte, prende il via una mostra che promette di parlare soprattutto attraverso il colore, con la forza silenziosa della pittura. L’inaugurazione al Castello e l’approdo al museo MaR? Il taglio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

