Roca e Grotte della Poesia | al via la rivoluzione del partenariato pubblico-privato
Al via una nuova era per Roca e la Grotta della Poesia, simboli di Melendugno, grazie a un innovativo partenariato pubblico-privato. Un progetto che promette di valorizzare e rivitalizzare questi luoghi unici, aprendo la strada a investimenti strategici, miglioramenti strutturali e un rilancio culturale. Un passo importante verso la tutela e la promozione di un patrimonio che rappresenta l’identità e il fascino della nostra terra.
MELENDUGNO – Per il sito archeologico di Roca e la celebre Grotta della Poesia si apre oggi una stagione di trasformazione profonda. Con l’approvazione in Consiglio comunale del partenariato speciale pubblico-privato, il Comune di Melendugno adotta uno strumento giuridico all’avanguardia per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
