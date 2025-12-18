Roca e Grotte della Poesia | al via la rivoluzione del partenariato pubblico-privato

Al via una nuova era per Roca e la Grotta della Poesia, simboli di Melendugno, grazie a un innovativo partenariato pubblico-privato. Un progetto che promette di valorizzare e rivitalizzare questi luoghi unici, aprendo la strada a investimenti strategici, miglioramenti strutturali e un rilancio culturale. Un passo importante verso la tutela e la promozione di un patrimonio che rappresenta l’identità e il fascino della nostra terra.

Grotta della Poesia, l'accordo con Artwork: venti posti di lavoro. Oggi il voto in Consiglio - E' il piano che verrà votato oggi in Consiglio comunale a Melendugno. msn.com

Grotte della Poesia, un luogo magico tra storia e incanto da visitare assolutamente - Il Salento è diventato negli ultimi anni una meta davvero apprezzata per ritagliarsi del tempo da trascorrere nel pieno relax, alternando i sapori dei prodotti tipici regionali a giornate da dedicare ... elle.com

Roca Vecchia all'Università di Udine Il prossimo 11 dicembre , presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine , Reinhard Jung (Österreichisches Archäologisches Institut, Österreichische Akad - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.