Robur liquidata la partecipata dopo 19 anni | Chiusa una storia che durava da troppo tempo
Dopo 19 anni di attesa, Robur chiude ufficialmente la sua partecipata, segnando la fine di un lungo capitolo iniziato nel 2007. Un percorso segnato da attese e complessità burocratiche, ora concluso con una decisione che chiude definitivamente una storia durata troppo a lungo. La conclusione di un’epoca, che rappresenta un passo importante nel rinnovamento e nella ristrutturazione del panorama pubblico.
Diciannove anni. Tanto è servito per mettere la parola "fine" a una storia nata nel 2007 e rimasta sospesa in quel limbo burocratico che troppo spesso inghiotte le partecipate pubbliche. La Robur, l’ex società nata per gestire il servizio idrico e poi scalzata dall’arrivo di Talete, smette. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
