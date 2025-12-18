Dopo 19 anni di attesa, Robur chiude ufficialmente la sua partecipata, segnando la fine di un lungo capitolo iniziato nel 2007. Un percorso segnato da attese e complessità burocratiche, ora concluso con una decisione che chiude definitivamente una storia durata troppo a lungo. La conclusione di un’epoca, che rappresenta un passo importante nel rinnovamento e nella ristrutturazione del panorama pubblico.

© Viterbotoday.it - Robur, liquidata la partecipata dopo 19 anni: "Chiusa una storia che durava da troppo tempo"

Diciannove anni. Tanto è servito per mettere la parola "fine" a una storia nata nel 2007 e rimasta sospesa in quel limbo burocratico che troppo spesso inghiotte le partecipate pubbliche. La Robur, l’ex società nata per gestire il servizio idrico e poi scalzata dall’arrivo di Talete, smette. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Chivu Inter, la sua squadra è una macchina da gol! Eguagliato quel record che durava da 60 anni: il dato

Leggi anche: Mikautadze interrompe un digiuno che durava da 33 anni: la curiosa statistica dopo il gol realizzato in Villarreal Juve. Ecco cosa è accaduto