Robur | Bryan Bello lancia la sua sfida | Difficoltà? E’ uno stimolo a fare bene

Bryan Bello, giovane talento classe 2006, si presenta alla Robur con il numero 93 sulle spalle, simbolo di un percorso significativo iniziato a Matera. Per lui, quella esperienza è stata un'importante lezione di crescita, e ora si sente pronto a trasformare le difficoltà in stimoli per eccellere. La sua determinazione e il desiderio di migliorarsi sono il motore di una sfida che lo vede protagonista, con la passione e l’entusiasmo di chi vuole lasciare il segno.

© Sport.quotidiano.net - Robur: Bryan Bello lancia la sua sfida: "Difficoltà? E' uno stimolo a fare bene" Avrà, sulle spalle, il 93, lo stesso numero che aveva a Matera. Un numero che gli sta a cuore, visto che quella in terra lucana, per Bryan Bello (nella foto), classe 2006, il volto nuovo in casa Robur, è stata una bella avventura: "Un'esperienza importante, che mi ha forgiato. Vivevo a 930 chilometri da casa: il 93 è un simbolo che mi rappresenta". Nelle sue vene scorre sangue sudamericano: mamma è colombiana, papà è uruguaiano. Non a caso il suo 'idolo' è Federico Valverde. "E' uno che ha fame, che ha grinta, mi ci rivedo". Come è nato il suo trasferimento in bianconero? "L'accordo è arrivato velocemente: dopo la bella stagione a Matera, sono passato la scorsa estate alla Clodiense.

