Roberto Vecchioni doppia data in Sicilia nel 2026 | l' artista si esibirà a Palermo e Catania

Roberto Vecchioni torna in Sicilia nel 2026 con due imperdibili concerti a Palermo e Catania. Dopo il successo a Sanremo e il brano “Sogna ragazzo sogna”, certificato Disco d’Oro, l’artista si prepara ad emozionare il pubblico con la sua storica musica e le sue canzoni indimenticabili. Un’occasione unica per i fan di vivere da vicino l’energia di uno dei cantautori più amati del panorama italiano.

Dopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”, disponibile sulle piattaforme digitali nella nuova versione per Artist First e DM Produzioni e certificato Disco d’Oro, Roberto Vecchioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Maria Antonietta a Sanremo. La cantante pesarese si esibirà con l’artista Colombre Leggi anche: Chi sono Francesca, Edoardo, Carolina e Arrigo (scomparso nel 2023), i figli di Roberto Vecchioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Attività fisica e spettacolo vanno di nuovo a braccetto, riecco “Sport & Show” in versione natalizia. Roberto Vecchioni si commuove in tv parlando della moglie Daria, "piange ogni sera" dopo la morte del figlio - Roberto Vecchioni racconta a Domenica In il dolore per la morte del figlio, la sofferenza della moglie Daria e l’amicizia profonda di Ornella Vanoni ... virgilio.it

Roberto Vecchioni, unica data sarda il 29 agosto a Cagliari - L'area eventi allestita negli spazi di viale Diaz ospiterà "Tra il silenzio e il tuono tour". ansa.it

Roberto Vecchioni in Sardegna: unica data a Cagliari il 29 agosto - Il cantautore classe 1943, tra i più amati del Bel Paese, sarà in concerto nel capoluogo sardo ... unionesarda.it

“DUSHANBE PILAF” E LA CANZONE DI ROBERTO VECCHIONI Da quando cucino da questo libro bellissimo, “Samarkand” di Caroline Eden @edentravels e Eleanor Ford @eleanorfrodfood, mio libro del mese per #onebookthreerecipes con i cari Giorgio @ - facebook.com facebook

Roberto Vecchioni e la morte del figlio Arrigo dopo due anni. Il pianto e la confessione sulla moglie: «Succedeva ogni sera: difficile da accetarlo» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.