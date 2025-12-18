Roberto Occhiuto si presenta come una figura luminosa nel panorama politico, tra interpretazioni di cometa o stella. La sua prima uscita su scala nazionale, segnata dalle parole di Sisci, rappresenta una boccata di aria fresca e pragmatismo, incarnando un approccio concreto e riformista. Un momento chiave per capire il suo ruolo e le sue ambizioni in un contesto complesso e in continua evoluzione.

© Formiche.net - Roberto Occhiuto, cometa o stella. L’interrogativo di Sisci

È una boccata di aria fresca e realismo pragmatico la prima uscita nazionale del vicesegretario di Forza Italia e governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Ha toccato il cuore del problema nazionale: c’è bisogno di maggiore cultura liberale in Italia. Occhiuto dice che la questione dell’immigrazione va affrontata con praticità. Ci sono i nuovi trafficanti di schiavi e i fenomeni criminali, ma poi manca la manodopera. Quindi l’immigrazione serve, e va regolata. Anche ha ragione sui problemi dei taxi. Vanno gestiti con in mente i bisogni degli utenti, del servizio, non schiacciandosi sulle richieste degli autisti. 🔗 Leggi su Formiche.net

Chi è Roberto Occhiuto, dalla Dc a Forza Italia: la scalata del governatore della Calabria - Catanzaro, 6 ottobre 2025 – Nato a Cosenza, classe 1969, Roberto Occhiuto è vicesegretario nazionale di Forza Italia dal febbraio 2024 e fratello di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore ... quotidiano.net

Roberto Occhiuto, chi è il candidato del centrodestra alle regionali in Calabria - Così lo definiscono i supporter per segnalarne l’abilità di vecchia volpe, o la capacità di spiazzare restando dov’è, al centro. repubblica.it

Chi è Roberto Occhiuto, rieletto presidente della Calabria - Quando si chiedono informazioni su Roberto Occhiuto, presidente della Calabria appena riconfermato, sembra quasi di sentir parlare di due persone diverse. ilpost.it

Forza Italia. Roberto Occhiuto: "Riconoscente verso Tajani ma serve contributo di nuove idee" #forzaitalia #forzaitaliacampania #AntonioTajani #RobertoOcchiuto #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/roberto-occhiuto-fi-riconoscente-verso-tajani-serv - facebook.com facebook

Quindi per i Berluschini la faccia nuova per Forza Italia sarebbe Roberto Occhiuto, deputato dal 2008 al 2013 per l'Unione di Centro e dal 2014 al 2021 per Forza Italia, del quale è stato capogruppo, ricoprendo diversi incarichi. Ok x.com