Roberto Fico rinvia la giunta | 8 partiti litigano per 10 poltrone

Dopo le festività, il quadro politico si complica: Roberto Fico rinvia la giunta mentre otto partiti si contendono dieci poltrone. Le tensioni esplodono e il Veneto conferma la sua stabilità, mentre la Campania resta in attesa. Tra alleanze, scontri e scommesse, il gioco politico si infiamma, lasciando intravedere un futuro incerto e ricco di sorprese.

Passate le feste, gabberanno lo santo. «Il Veneto ha la sua giunta e la Campania deve ancora aspettare. Spero non ci lasceranno senza governo fino all’Epifania», giorno della manifestazione, punge caustico il consigliere d’opposizione Gennaro Sangiuliano. Roberto Fico ha detto che ci sta lavorando e che farà gli straordinari anche il giorno di Natale il che, dopo tre annidi totale inattività, non è poi un grande sforzo. L’incastro non sarebbe dei più difficili. Ci sono dieci posti da assessore e otto soggetti politici tra cui spartirseli: tre al Pd, che nell’urna ha fatto la parte del leone (18,4%) e uno a testa a tutti gli altri, con M5S (seconda forza del campo largo, al 9,1%) in parte risarcito dal fatto che il presidente pentastellato si tiene anche la delega alla Sanità, che è l’80% del bilancio della Regione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

