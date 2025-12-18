Dopo le festività, il quadro politico si complica: Roberto Fico rinvia la giunta mentre otto partiti si contendono dieci poltrone. Le tensioni esplodono e il Veneto conferma la sua stabilità, mentre la Campania resta in attesa. Tra alleanze, scontri e scommesse, il gioco politico si infiamma, lasciando intravedere un futuro incerto e ricco di sorprese.

© Liberoquotidiano.it - Roberto Fico rinvia la giunta: 8 partiti litigano per 10 poltrone

Passate le feste, gabberanno lo santo. «Il Veneto ha la sua giunta e la Campania deve ancora aspettare. Spero non ci lasceranno senza governo fino all’Epifania», giorno della manifestazione, punge caustico il consigliere d’opposizione Gennaro Sangiuliano. Roberto Fico ha detto che ci sta lavorando e che farà gli straordinari anche il giorno di Natale il che, dopo tre annidi totale inattività, non è poi un grande sforzo. L’incastro non sarebbe dei più difficili. Ci sono dieci posti da assessore e otto soggetti politici tra cui spartirseli: tre al Pd, che nell’urna ha fatto la parte del leone (18,4%) e uno a testa a tutti gli altri, con M5S (seconda forza del campo largo, al 9,1%) in parte risarcito dal fatto che il presidente pentastellato si tiene anche la delega alla Sanità, che è l’80% del bilancio della Regione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: La giunta di Fico: "I partiti saranno rappresentati, ma linea politica la scelgo io" |VIDEO

Leggi anche: La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Regione Campania, Fico: ok ai consiglieri, resta il nodo giunta, slitta il congresso Pd; Roberto Fico rinvia la giunta: 8 partiti litigano per 10 poltrone | .it; Regione Campania, giunta e Pd in stallo: nodi sugli assessori e congresso di Napoli verso il rinvio; Giunta Campania, incastro difficile: spunta l’ipotesi Andrea Prete - Salernonotizie.it.

Giunta regionale Fico, congresso provinciale Pd e assessori a tempo: stallo alla messicana in Campania - Lo stallo in cui si trova la formazione della giunta regionale di Roberto Fico è condizionato dagli equilibri dei congressi provinciali del Pd ... fanpage.it