Rob e Michele Reiner | svelata la causa della morte il figlio Nick in tribunale con la veste anti-suicidio
La tragica scomparsa di Rob e Michele Reiner ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Mentre il medico legale ha confermato le cause del decesso, il loro figlio Nick è apparso in tribunale, vestito con un'imbracatura anti-suicidio, con uno sguardo vuoto. Un evento che aggiunge un’ulteriore sfumatura alla delicata vicenda familiare, ancora tutta da chiarire.
Il medico legale ha confermato la causa del decesso della celebre coppia, nel frattempo il figlio è comparso in tribunale con lo sguardo assente e la veste anti-suicidio. Il medico legale della contea di Los Angeles ha confermato ufficialmente la causa del decesso di Rob Reiner e Michele Reiner. Il famoso regista e la moglie sono morti il??14 dicembre per "ferite multiple da taglio". Il rapporto ufficiale è coerente con le informazioni diffuse al momento del ritrovamento della coppia, aggredita nella sua abitazione di Brentwood, Los Angeles. A ritrovare il cadavere di Reiner, autore di cult quali Harry, ti presento Sally, Misery non deve morire e Stand By Me è stata la figlia Romy, mentre il cadavere della moglie Michele è stato scoperto successivamente, all'arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
