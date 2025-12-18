Rivelazione su Paolo Maldini | Offerta da un club saudita ma lui vuole solamente …
Nelle ultime ore, il nome di Paolo Maldini torna protagonista nel mondo del calcio, con voci di un’offerta da un club saudita. Tuttavia, la leggenda rossonera avrebbe altre priorità. Il giornalista Nicolò Schira svela dettagli esclusivi sul possibile futuro di Maldini, offrendo un’istantanea delle ultime novità direttamente dai social X. Un tassello importante per gli appassionati che vogliono scoprire cosa riserva il destino di uno dei simboli del Milan.
