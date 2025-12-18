Risultati Supercoppa Italiana Napoli-Milan 2-0 | tabellino e marcatori | News

La Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con un netto 2-0 in favore degli azzurri di Antonio Conte. La sfida, disputata all'Al-Awwal Park di Riyadh, ha visto i partenopei dominare sul campo, conquistando una vittoria importante nella semifinale. Di seguito il tabellino completo con tutti i marcatori e i momenti salienti di questa emozionante partita.

Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone; Napoli-Milan: pronostici, scommesse e quote per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025; Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao; Supercoppa Italiana 2025 a Riyadh, Napoli-Milan apre il torneo. Bologna-Inter il giorno dopo - Sud Notizie. Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale - 0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l'accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre

Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, Hojlund raddoppia per i partenopei - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: raddoppio di Hojlund su assist di Spinazzola - Nel primo tempo il vantaggio partenopeo con Neres. rainews.it

