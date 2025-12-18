Ristrutturata in tempi record la casa popolare devastata e incendiata a Borgo Nuovo | L' abbiamo assegnata

In tempi record, la casa popolare di via Bronte a Borgo Nuovo, gravemente danneggiata da incendi e vandalismi, è stata ristrutturata. Dopo un intervento rapido e efficace, l'immobile è stato assegnato nuovamente a una famiglia, simbolo di rinascita e ripartenza per il quartiere.

Assegnato oggi, dopo i lavori di ripristino, l'immobile di via Bronte vandalizzato e incendiato verso la fine del mese di ottobre. La casa, devastata dopo lo sgombero da chi la occupava abusivamente, è stata ristrutturata in tempi record: 57 giorni. Ad accollarsi le spese è stata la Regione.

