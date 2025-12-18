Ristorazione Vincono i lavoratori
In un settore dove la passione dovrebbe premiare chi lavora con dedizione, molti operatori della ristorazione si trovano a dover affrontare una realtà diversa. Nonostante le richieste e le promesse, i lavoratori continuano a ricevere solo 33 euro al mese, senza mai vedere riconosciuto il giusto compenso nei documenti ufficiali. Un problema che mette in discussione dignità e diritti di chi ogni giorno si impegna, spesso senza adeguata tutela.
Trentatrè euro al mese. Dovuti per contratto, richiesti ripetutamente, ma mai riconosciuti in busta paga. Almeno fino all’altro giorno. Perché d’ora in poi quei soldi dovranno essere pagati a tutti i dipendenti della Dussmann service che in provincia di Lecco lavorano nel settore della ristorazione collettiva, come le mense di di scuole, case di riposo e strutture sanitarie. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Lecco, a cui si sono rivolti i sindacalisti della Fisascat Monza Brianza Lecco, che rappresentano lavoratori e lavoratrici di terziario, turismo e servizi, perché, con vari pretesti i vertici di Dussmann, non hanno mai erogato ai dipendenti un extra di 33 euro lordi al mese, pattuiti prima nel 1989 e poi riconfermati nel 2014. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ristorazione. Vincono i lavoratori.
