Ristorazione e feste Confcommercio | Prenotazioni già al 60% per Natale buone prospettive per il cenone
Il Natale si avvicina e le prenotazioni nei ristoranti pisani sono già al 60%, segno di un crescente entusiasmo per le festività fuori casa. La ristorazione locale si prepara a offrire momenti speciali, rafforzando una tradizione che arricchisce le festività con gusto e convivialità. Prospettive positive anche per il cenone, che promette di essere un’occasione di festa e condivisione per molti.
"Il periodo natalizio si conferma un momento favorevole per la ristorazione pisana. Tante persone scelgono infatti di trascorrere le festività fuori casa, con il pranzo di Natale al ristorante che affianca la tradizione domestica". A sottolinearlo è la presidente Confristoranti Confcommercio Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
