Ristopro discontinua Imola fa sua la sfida

Imola conquista una vittoria importante nella sfida contro Fabriano, mettendo in mostra un gioco solido e una prestazione collettiva di alto livello. I punti chiave e le scelte tattiche hanno fatto la differenza, permettendo alla squadra di emergere con determinazione e carattere. Una vittoria che rafforza la posizione e alimenta la fiducia in vista delle prossime sfide.

ANDREA COSTA 86 FABRIANO 69 ANDREA COSTA: Moffa 23, Kupstas 6, Raucci 8, Thioune 6, Filippini 2, Toure 10, Gozo 16, Chessari 9, Gatto, Zedda 6. All. Dalmonte RISTOPRO FABRIANO: Beyrne 5, Dri 17, Šilke-Žunda 8, Wojciechowksi 2, Beltrami 4, Vavoli 7, Ponziani 20, Redini, Mazzolini. All. Nunzi Arbitri: Luchi di Prato, Melai di Calcinaia e Baldini di Castelfiorentino Parziali: 21-12; 18-17; 25-17; 22-23 (86-69) Note: Tiri liberi: Imola: 1724; Fabriano: 1014; Tiri da 2: 2741; 1935; Tiri da 3: 517; 724; Rimbalzi: 32 (off. 8, Moffa 8); 30 (off. 10) Šilke-Žunda e Wojciechowksi 6); Assist: 15 (Chessari e Moffa 3); 18 (Šilke-Žunda 2 Wojciechowksi 5).

Fabriano perde lo scontro diretto in casa. Jesi, partita senza storia contro Imola - RISTOPRO FABRIANO: Ramondia 20, Centanni 16, Silke Zunda 7, Vavoli 11, Ponziani 7; Beyrne, Mazzolini ne, Chiucchi ne, Dri 7, Beltrami, Redini 1, Diarra 4. ilrestodelcarlino.it

