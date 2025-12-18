Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa | il video delle botte finisce sul web

18 dic 2025

Uno scontro tra due ragazzine fuori dallo stadio di Aversa ha catturato l'attenzione sui social, dove il video della rissa si è diffuso rapidamente. A denunciare l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso le immagini, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani. Un episodio che ha suscitato scalpore e riflessioni sulla tutela dei minori in contesti pubblici.

A denunciare l'accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche il video della rissa, che ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa: il video delle botte finisce sul web - A denunciare l'accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche il video della rissa, che ha fatto il giro del web ... fanpage.it

rissa due ragazzine fuoriAVERSA. Rissa tra ragazzine fuori dallo stadio: “Non prenderti la confidenza, pu***na” - L’episodio di violenza si è verificato nella giornata di lunedì 15 dicembre, dove le giovanissime sono venute alle mani per futili motivi. casertace.net

