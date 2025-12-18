Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa | il video delle botte finisce sul web

Uno scontro tra due ragazzine fuori dallo stadio di Aversa ha catturato l'attenzione sui social, dove il video della rissa si è diffuso rapidamente. A denunciare l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso le immagini, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani. Un episodio che ha suscitato scalpore e riflessioni sulla tutela dei minori in contesti pubblici.

Violenza a Palermo, rissa tra gruppi di due zone diverse della città - Una notte di divertimento a Palermo si è trasformata in violenza quando, intorno alle 3 della notte tra domenica e lunedì, due gruppi di giovani si sono ... sicilianews24.it

Quello che è successo sabato sera a Porta Marina non è “una rissa tra ragazzi”. È una pugnalata allo stomaco. Una ragazzina circondata e picchiata da altre ragazzine, dei giovani che intervengono per aiutarla, poi il branco che arriva, pesta, ferisce e scappa. - facebook.com facebook

