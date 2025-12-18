Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa | il video delle botte finisce sul web
Uno scontro tra due ragazzine fuori dallo stadio di Aversa ha catturato l'attenzione sui social, dove il video della rissa si è diffuso rapidamente. A denunciare l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso le immagini, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani. Un episodio che ha suscitato scalpore e riflessioni sulla tutela dei minori in contesti pubblici.
A denunciare l'accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche il video della rissa, che ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa: il video delle botte finisce sul web - A denunciare l'accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche il video della rissa, che ha fatto il giro del web ... fanpage.it
AVERSA. Rissa tra ragazzine fuori dallo stadio: “Non prenderti la confidenza, pu***na” - L’episodio di violenza si è verificato nella giornata di lunedì 15 dicembre, dove le giovanissime sono venute alle mani per futili motivi. casertace.net
