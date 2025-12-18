Rissa o aggressione sul lavoro quando scatta il licenziamento per giusta causa

Le tensioni sul posto di lavoro possono sfociare in comportamenti inaspettati e imprevedibili. Quando si verificano risse o aggressioni, la questione del licenziamento per giusta causa diventa centrale, con conseguenze che possono cambiare irreversibilmente la carriera di un dipendente. Conoscere i limiti e le conseguenze di tali episodi è fondamentale per affrontare con consapevolezza le situazioni di conflitto in ambienti lavorativi.

© Quifinanza.it - Rissa o aggressione sul lavoro, quando scatta il licenziamento per giusta causa In ufficio ci sono situazioni cariche di tensione, che improvvisamente possono esplodere in gesti e comportamenti di cui pentirsi. Dagli insulti e parolacce si rischia di passare alle vie di fatto, con aggressioni fisiche e vere e proprie risse nei corridoi. Come ha recentemente ricordato la magistratura milanese, il problema è che venire alle mani con un collega — pur dopo essere stati provocati — espone sempre al rischio di licenziamento disciplinare. In particolare, la sentenza 8532025 della corte d’appello di Milano ha spiegato che va sempre tracciato un confine invalicabile tra legittima difesa e rissa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: Cellulare sul lavoro, scatta il licenziamento in tronco per motivi di sicurezza Leggi anche: Licenziamento per giusta causa: perché non perdi il TFR ma rischi di perdere molto altro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cronaca Cosenza, rissa al McDonald’s di piazza Bilotti: nuova aggressione da due “maranza” –; Aggressione in un locale di Catanzaro Lido: scatta il Daspo Willy per due giovani. Rissa o aggressione sul lavoro, quando scatta il licenziamento per giusta causa - Le tensioni sul lavoro possono degenerare in aggressioni fisiche e portare all’espulsione dall’azienda. quifinanza.it

Frosinone, dopo la rissa scatta l’arresto e il Daspo urbano - Dopo la rissa scaturita nella serata di sabato 8 novembre, nella parte basse del capoluogo, ed il relativo arresto di 7 soggetti, personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine sta ... ilmessaggero.it

Rissa davanti a un bar, daspo urbano per 11 giovani - Nello scorso mese di aprile si erano resi protagonisti di una efferata rissa nei pressi di un bar di Telese Terme, durante la quale due baristi avevano avuto la peggio per le lesioni subite. msn.com

Fondi / Rissa dopo un sinistro stradale, finisce in carcere per aggressione aggravata - facebook.com facebook

Prima la rissa in strada, poi l’aggressione ai carabinieri: Cagliari, tre donne in arresto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.