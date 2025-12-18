Rispetto del diritto internazionale e pace giusta | due valori complementari
Il rispetto del diritto internazionale e la ricerca di una pace giusta rappresentano fondamentali sfide del nostro tempo. In un contesto globale segnato da crisi come quella di Gaza e Ucraina, la domanda su un possibile equilibrio tra pace e giustizia diventa sempre più urgente. La complessità delle dinamiche internazionali ci invita a riflettere sulle condizioni per un futuro in cui pace e giustizia possano coesistere e rafforzarsi reciprocamente.
Pace e giustizia: un connubio possibile? Una domanda questa a cui non è semplice dare una risposta, soprattutto alla luce dello scenario internazionale attuale dove, Gaza e il conflitto in Ucraina ne sono l’esempio lampante, il conseguimento di una pace giusta sembra essere subordinata alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
