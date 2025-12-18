Risparmi di una vita spariti Truffa del conto corrente | pensionata perde tutto

Una pensionata ha visto svanire in un attimo i risparmi di una vita in seguito a una truffa del conto corrente. Delinquenti molto convincente hanno approfittato della fiducia e della poca attenzione della vittima, con la complicità di un personale bancario che non ha riconosciuto la richiesta sospetta. Un episodio che mette in evidenza quanto sia importante rimanere vigili e diffidare da richieste insolite, anche in ambito bancario.

L'ennesima truffa portata a termine da delinquenti molto convincenti, ai danni di persone che prese alla sprovvista non riescono a reagire in modo corretto e questa volta resa ancora più semplice dal personale della banca, che non si è insospettito di fronte alla richiesta anomala della vittima del raggiro. La vicenda ha come protagonista una pensionata settantenne di Parabiago, che pochi giorni fa ha ricevuto in rapida sequenza tre telefonate, una dopo l'altra, dal tono ugualmente allarmato, finendo per perdere in pochi minuti quanto depositato sul suo conto bancario. Dall'altro capo del filo la donna, infatti, ha trovato come interlocutori, in ordine di apparizione, un falso addetto della sua banca di riferimento, dove la donna aveva un conto aperto; un falso carabiniere e, in conclusione, anche un falso agente della Polizia postale utilizzato per chiudere il cerchio della truffa.

