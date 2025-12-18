Risorse per l’integrazione | Castelsangiovanni e Fiorenzuola ammessi al bando regionale

Castelsangiovanni e Fiorenzuola sono stati ammessi al bando regionale per risorse dedicate all’integrazione. Un’opportunità che sottolinea l’importanza di creare un ambiente accogliente e inclusivo non solo nelle aule, ma anche nei luoghi frequentati quotidianamente dai giovani, favorendo così un percorso di crescita condiviso e solidale.

L’integrazione non si costruisce solo a scuola ma anche nei luoghi in cui i ragazzi e le ragazze vivono e si incontrano ogni giorno. Palestre, biblioteche, centri giovanili, spazi musicali e luoghi multifunzionali diventano così laboratori di socialità e partecipazione, in cui superare le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

