Risonanza robot e neuro-riabilitazione rilanciano il Cof di Lanzo

Il Cof Lanzo Hospital si riconferma centro di eccellenza, integrando risonanza, robotica e neuro-riabilitazione per offrire servizi all’avanguardia. La struttura rafforza il suo ruolo strategico nel sistema sanitario lombardo e nella Valle Intelvi, puntando sull’innovazione e sulla qualità delle cure per rispondere alle esigenze della comunità locale.

© Quicomo.it - Risonanza, robot e neuro-riabilitazione rilanciano il Cof di Lanzo Il Cof Lanzo Hospital conferma il proprio ruolo strategico nel sistema sanitario lombardo e nel territorio della Valle Intelvi. Il 2025 viene raccontato come un anno di consolidamento, tra investimenti tecnologici, sviluppo dei servizi e attenzione ai professionisti, in un contesto che negli.

