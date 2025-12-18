Riscatto laureasalvi diritti acquisiti

Il riscatto della laurea a fini pensionistici rappresenta un’opportunità importante, con diritti già tutelati fino ad oggi. Il ministro Giorgetti ha confermato che l’emendamento è stato riformulato e che tutte le persone che hanno già usufruito del riscatto mantengono i loro diritti acquisiti, garantendo serenità e sicurezza per il futuro pensionistico di molti laureati.

