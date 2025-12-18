Riscatto laureasalvi diritti acquisiti
Il riscatto della laurea a fini pensionistici rappresenta un’opportunità importante, con diritti già tutelati fino ad oggi. Il ministro Giorgetti ha confermato che l’emendamento è stato riformulato e che tutte le persone che hanno già usufruito del riscatto mantengono i loro diritti acquisiti, garantendo serenità e sicurezza per il futuro pensionistico di molti laureati.
19.02 Sul riscatto della laurea a fini pensionistici "l'emendamento lo abbiamo già riformulato". Così il ministro dell'Economia, Giorgetti, che precisa: "Sono stati tenuti indenni tutti coloro che hanno fatto il riscatto fino adesso, quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti". E: "Non è nostra intenzione aumentare i requisiti pensionistici". La riformulazione dell'emendamento è stata depositata al Senato. Sospesi i lavori in commissione Bilancio sulla Manovra. Ora riunione di maggioranza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
