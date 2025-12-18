Il recente annuncio di modifiche al sistema pensionistico, incluso il riscatto laurea, ha suscitato reazioni contrastanti. Meloni si trova sotto attacco, con critiche provenienti anche dai suoi stessi sostenitori, che chiedono l’attenzione su un emendamento ritenuto da molti da cancellare. La proposta, inserita nel maxi emendamento del Governo alla Manovra 2026, ha acceso un dibattito acceso e mette in discussione le future politiche di uscita anticipata.

© Quifinanza.it - Riscatto laurea, Meloni attaccata anche dai suoi: “Emendamento da cancellare”

L’annuncio di modifiche al sistema pensionistico, in particolare sull’uscita anticipata, contenuto nel maxi emendamento del Governo alla Manovra 2026, non è piaciuto. Tante le critiche, non solo da parte dell’opposizione e della Cgil, ma anche da forze interne alla maggioranza, come la Lega e Forza Italia. Una giornata di malumori legata soprattutto al passaggio sul riscatto della laurea. Tanta la tensione, che la premier Giorgia Meloni è dovuta intervenire per chiarire che tutto ciò che riguarda il tema pensioni è ancora scritto a matita e tutto da confermare. Già nella mattinata di ieri diversi esponenti di governo avevano preso le distanze dalla norma che aumenta l’età pensionabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Scontro in maggioranza sulle pensioni. Lega: “Emendamento per cancellare le norme”. E Meloni ammette l’errore sul riscatto della laurea

Leggi anche: Riscatto laurea: Meloni tranquillizza, "L'emendamento sarà corretto"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pensioni 2026 e riscatto della laurea: cosa cambia davvero e le rassicurazioni di Meloni sulle penalizzazioni future - Nel dibattito che accompagna la Manovra di Bilancio 2026 del Governo Meloni, uno dei temi più sensibili riguarda il sistema previdenziale e, in particolare, il futuro del riscatto della laurea. pensionipertutti.it