Ripartono i Treni della neve di Trenord | dove arrivano quanto costano e i pacchetti 2025 26
Milano, 18 dicembre 2025 – Voglia di sciare? In Lombardia anche per questa stagione Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca saranno raggiungibili con i " Treni della neve ". I collegamenti ferroviari fanno parte di pacchetti che comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le suddette località sciistiche, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass. I biglietti sono acquistabili online sul sito Gite in Treno di Trenord, su Discovera e su Snowit. Treni della neve: il pacchetto per Aprica (Sondrio). Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica e lo skipass. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
