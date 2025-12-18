© Ilgiorno.it - Ripartono i "Treni della neve" di Trenord: dove arrivano, quanto costano e i pacchetti 2025/26

Milano, 18 dicembre 2025 – Voglia di sciare? In Lombardia anche per questa stagione Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca saranno raggiungibili con i " Treni della neve ". I collegamenti ferroviari fanno parte di pacchetti che comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le suddette località sciistiche, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass. I biglietti sono acquistabili online sul sito Gite in Treno di Trenord, su Discovera e su Snowit. Treni della neve: il pacchetto per Aprica (Sondrio). Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica e lo skipass. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Tornano “I treni della neve” di Trenord per raggiungere stazioni sciistiche e mercatini

Leggi anche: Tornano i 'Treni della neve': pacchetti viaggio per le piste da sci o per raggiungere i mercatini di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ripartono i "Treni della neve" di Trenord: dove arrivano, quanto costano e i pacchetti 2025/26 - In Lombardia anche per questa stagione Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca saranno raggiungibili con i " Treni della neve ". ilgiorno.it