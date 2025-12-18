Rinnovo Maignan apertura al Milan? Il portiere francese sembra aver preso una decisione importante Le ultimissime sull’estremo difensore
Il futuro di Maignan al Milan sembra ormai delineato: trattativa in fase avanzata e segnali positivi arrivano dalla dirigenza rossonera. Il portiere francese, protagonista della stagione, sta valutando un importante rinnovo contrattuale, aprendo nuove possibilità per il club. Arrivano conferme che il club milanese punta a blindare il proprio estremo difensore, consolidando così la rosa per le prossime sfide.
Rinnovo Maignan, segnali positivi dal Milan: trattativa in fase avanzata. A sorpresa il francese sta valutando il prolungamento con il club Arrivano segnali incoraggianti da via Aldo Rossi per quanto riguarda il rinnovo Maignan. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il portiere francese avrebbe finalmente aperto uno spiraglio concreto per il prolungamento del
