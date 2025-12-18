Rinnovato l’accordo triennale tra Barilla e cerealicoltori emiliano-romagnoli sul grano duro di qualità

Barilla rafforza il suo impegno con i cerealicoltori emiliano-romagnoli attraverso un accordo triennale, dedicato alla produzione di grano duro di qualità. Un progetto che coinvolge oltre 20mila ettari di terreno e garantisce più di 300mila tonnellate di grano ogni tre anni, consolidando un rapporto di fiducia e sostenibilità per un prodotto eccellenza della tradizione italiana.

Più di 300mila tonnellate di grano duro in 3 anni e 20mila ettari di superficie agricola dedicata ogni anno. Sono i numeri dell’accordo di filiera “Grano duro di alta qualità” che è stato rinnovato oggi in Regione per il triennio 2026-28.L’intesa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, coinvolge. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

