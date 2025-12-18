Rimini Wellness compie 20 anni e si espande ancora | medicina sportiva e fisioterapia le novità 2026
Rimini Wellness festeggia i suoi 20 anni con una grande novità: l’espansione nel campo della medicina sportiva e fisioterapia. Dal 28 al 31 maggio 2026, alla Fiera di Rimini e sulla Riviera, l’evento si conferma punto di riferimento per corpo, movimento e innovazione, offrendo un’anteprima di benessere e performance. Un’occasione unica per celebrare due decenni di successo e guardare al futuro del settore.
Corpo e dinamismo, performance e innovazione, movimento ed energia. È la visione piena del benessere di RiminiWellness 2026, in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, per celebrare i 20 anni della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group. Un traguardo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
