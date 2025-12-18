Rimini Wellness compie 20 anni e si espande ancora | medicina sportiva e fisioterapia le novità 2026

Rimini Wellness festeggia i suoi 20 anni con una grande novità: l’espansione nel campo della medicina sportiva e fisioterapia. Dal 28 al 31 maggio 2026, alla Fiera di Rimini e sulla Riviera, l’evento si conferma punto di riferimento per corpo, movimento e innovazione, offrendo un’anteprima di benessere e performance. Un’occasione unica per celebrare due decenni di successo e guardare al futuro del settore.

I tempi sono cambiati...Il fitness è cambiato, ma noi continuiamo a SPINGERE... Ripercorriamo insieme il percorso tsunami da un piccolo store di 30 mq, al primo Rimini wellness 8 anni fa ad oggi ... Seguite le nostre pagine e il canale YouTube per tutte le novit - facebook.com facebook

