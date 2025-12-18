Rimini Wellness compie 20 anni e si espande ancora | medicina sportiva e fisioterapia le novità 2026

Rimini Wellness compie 20 anni e si rinnova nel segno di innovazione e benessere. Per il 2026, la manifestazione amplia i propri orizzonti includendo medicina sportiva e fisioterapia, confermandosi punto di riferimento per corpo, movimento e performance. Dal 28 al 31 maggio, alla Fiera di Rimini e sulla Riviera, si celebra una nuova era dedicata a energia, dinamismo e innovazione nel mondo del wellness.

Corpo e dinamismo, performance e innovazione, movimento ed energia. È la visione piena del benessere di RiminiWellness 2026, in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, per celebrare i 20 anni della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group. Un traguardo.

RIMINI FIERA - Tornerà anche Rimini Wellness Off che collegherà la fiera, la città e tutta la Riviera in un’unica esperienza di movimento e longevità - facebook.com facebook

