Riley Keough ha donato i suoi ovuli a John Travolta e Kelly Preston perché potessero avere un figlio In cambio ha avuto una vecchia Jaguar e tra i 10 e i 20 mila dollari | i documenti del tribunale rivelati da People

Una rivelazione sorprendente scuote il mondo dello spettacolo: secondo documenti del tribunale, Riley Keough avrebbe donato i suoi ovuli a John Travolta e Kelly Preston, consentendo loro di avere un figlio. In cambio, avrebbe ricevuto una vecchia Jaguar e una somma tra i 10 e i 20 mila dollari. La vicenda svela dettagli inediti sulla vita privata di queste celebrità, alimentando curiosità e discussioni tra fan e media.

Riley Keough avrebbe donato i suoi ovuli a John Travolta e Kelly Preston. Secondo i documenti di un tribunale ottenuti da People, Riley Keough, figlia di Danny Keough e Lisa Marie Presley, avrebbe donato i suoi ovuli a John Travolta e Kelly Preston, che in seguito li avrebbero utilizzati per dare alla luce il loro figlio Benjamin. In una denuncia presentata dagli ex soci in affari di Priscilla Presley, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, contro il figlio di Priscilla, Navarone Garcia, si sostiene che la 36enne attrice di Daisy Jones & The Six, abbia donato i suoi ovuli alla 71enne star di Grease, affinché lui e la sua defunta moglie dessero alla luce quindici anni fa un figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

